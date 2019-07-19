كواليس تفصيلية لاعتلاء العرش || “استشراف” نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال...

تبدأ اليوم مباراة الجزائر ضد السنغال في قمة كروية بنهائي الأمم الأفريقية في نسختها الثانية والثلاثون، وقد استحق المنتخبين عن جدارة الوصول للدور النهائي للبطولة، فهما الأفضل على الإطلاق، ويلعب منتخب الجزائر “محاربي الصحراء” اليوم مع نظيرة منتخب السنغال “التيرانجا” وسط متابعة عربية وأفريقية منقطة النظير، ومن خلال هذا التقرير سنتعرف على موعد وتوقيت إقامة المباراة وكذلك كواليس المباراة من حيث القنوات الناقلة للقاء منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، وكذلك لطاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، وذلك بعد تخطي المنتخبين جميع العقبات للوصول للمباراة النهائية.

يفتح استاد القاهرة الدولي اليوم أبوابة لاستضافة منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال في النهائي الأفريقي، وقد خاض المنتخبين ماراثون مجهد للوصول للمباراة النهائية، أما عن موعد المباراة فقد تقرر إقامتها اليوم الجمعة 19 يوليو 2019 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، أما عن طاقم التحكيم الذي يدير مباراة اليوم فمكون من الحكم الدولي نيانت أليوم وبساعده الحكم أيفاريست مينكواندي، والحكم الفيس غي نيوبو، والحكم الرابع: إيريك أطوغو كاستان، ويعلق على لقاء القمة اليوم المُعلق حفيظ دراجي، أما عن القنوات الناقلة للمباراة فبيانها بالجدول المرفق بهذا التقرير.

مباراة السنغال اليوم ضد الجزائر في نهائي أمم أفريقيا 2019

أما عن منتخب السنغال والملقب “أسود التيرانجا” فقد تمكن منتخب السنغال من الفوز والتأهل للمباراة النهائية بعدما تخطى عقبة نسور قرطاج، ومن قبلها عقبة منتخب بنين حيث فاز منتخب السنغال على منتخب بنين بهدف دون رد، وأحرز هدف المباراة الوحيد لاعب السنغال ادريسا غاي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، وبذلك يواجه منتخب السنغال في الدور النهائي منتخب محاربي الصحراء، هذا وقد أدى السنغالي جميع مبارياته السابقة بتميز واقتدار، وذلك بدء من دور المجموعات، ومروراً بدور 16، والبع النهائي ونصف النهائي، أما عن مشوار منتخب السنغال ببطولة أمم أفريقيا في دور المجموعات، فقد جائ وصيفاً لمجموعته بعد منتخب الجزائر الذي احتل قمتها، فقد استطاع منتخب السنغال أن يجمع في جعبته 6 نقاط بدور المجموعات، احتل معها المركز الثاني بالمجموعة، أما عن نتائج السنغال بدور المجموعات فقد جاءت كالتالي:

الجولة الأولى: حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة

حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة الجولة الثانية : خسر السنغال أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف

الجولة الثالثة: فاز منتخب السنغال على نظيرة منتخب كينا بثلاثية نظيفة.

أما عن منتخب الجزائر فقد استطاع الوصول للدور نصف للمباراة النهائية بالبطولة الأفريقية الكبرى بعد فوزه على منتخب نيجيريا ومن قبلها اجتاز عقبة ساحل العاجل جيث تخطاها بشق الأنفُس بضربات الترجيج، من قبلها فوزه بمباراته في الدور 16 واجتياز عقبة منتخب غينيا، أما عن مشوار منتخب الجزائر في بطولة أمم أفريقيا فقد تربع على عرش مجموعته في دور المجموعات التمهيدي برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة وحافظا على شباكه نظيفة خلال الثلاث جولات بدور المجموعات أحرز خلالها منتخب الجزائر 6 أهداف، أما عن نتائج الجزائر في دور المجموعات فجاءات كالتالي:

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الجولة الأولى: فوز منتخب الجزائر على السنغال

الجولة الثانية: فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا

الجولة الثالثة: فوز الجزائري على التنزاني

موعد مباراة الجزائر ضد السنغال وجميع القنوات الناقلة

المباراة موعد المباراة الحكام القنوات الناقلة الجزائر ضد السنغال الجمعة 19 يوليو

21:00 القاهرة

22:00 مكة النهائي

ستاد القاهرة الدولي

الحكم: نيانت أليوم

مساعد: أيفاريست مينكواندي مساعد: الفيس غي نيوبو حكم رابع: إيريك أطوغو كاستان

تعليق : حفيظ دراجي من الملعب Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد منتخب السنغال

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: رايس مبولحي

رايس مبولحي خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال

رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال خط وسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر خط هجوم: يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز

يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز رأس حربة: بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال اليوم ضد منتخب الجزائر

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: ألفريد جوميس

خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما

خط وسط مدافع: بادو ندياي – إدريسا جايي

خط وسط مهاجم: ساديو ماني – هنري سايفيت – إسماعيلا سار

رأس حربة: مباي نيانج

توقعات نتيجة مباراة الجزائر ضد السنغال

من المتوقع حسب التاريخ الكروي لكلا المنتخبين أن تكون مباراة اليوم غاية في الصعوبة لكلا المنتخبين، ويصعب التكهن بنتيجتها.

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