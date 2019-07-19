مباراة الحصاد “final” والتربع على القمة || توقع نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال...

نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال هي مباراة الآمال للجماهير وعشاق الساحرة المستديرة العربية، خاصة بعد خروج حزين لمنتخب تونس حيث تمكن منتخب السنغال على أقصاء نسور قرطاج بهدف ديلان برون في مرماه ومن خلال هذا التقرير سنستعرض تفاصيل كاملة عن كواليس ونتيجة مباراة منتخب الجزائر اليوم ضد منتخب السنغال، حيث يتابع قطاع عريض من عشاق الرياضة ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الجزائر ضد السنغال اليوم في نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة بمصر، ويمكن مشاهدة بث مباشر live لمباراة الجزائر ضد السنغال من خلال اتباع جدول القنوات الناقلة المرفق بهذا التقرير، كما سنستعرض معكم كافة تفاصيل كواليس المباراة، وكذلك يتعاظم البحث على ترددات القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة الناقلة مباراة اليوم، كما سنستعرض أيضا التشكيل المتوقع وطريقة اللعب لكلا المنتخبي.

يستضيف اليوم ستاد القاهرة الدولي مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب السنغال ، وذلك في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2019، حيث تبدأ أحداث المباراة اليوم الجمعة 19 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، كما نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وأن يفوز منتخب محاربي الصحراء بالبطولة الأفريقية الأكبر والأشهر.

نتيجة مباراة الجزائر اليوم ضد السنغال سنتابعها لحظة بلحظة

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب الجزائر للمباراة النهائية بعد إقصاء منتخب نيجيريا وساحل العاج وعينيا بيساو، ومن قبلها في دور المجموعات احتل قمة مجموعة بعد خصوله على العلامة الكاملة من ثلاث انتصارات متتالية جاءت كالتالي:

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الجولة الأولى: فوز منتخب الجزائر على السنغال

فوز منتخب الجزائر على السنغال الجولة الثانية: فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا

فوز منتخب محاربي الصحراء على كينيا الجولة الثالثة: فوز الجزائري على التنزاني

أما عن منتخب السنغال فقد تمكن من الفوز والتأهل للمباراة النهائية بعد تجاوز عقبة تونس ومن قبلها بنين، هذا وقد احتل ثاني الترتيب بمجموعته في دور المجموعات بعد منتخب الجزائر أما عن نتائج السنغال بدور المجموعات فقد جاءت كالتالي:

الجولة الأولى: حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة

حقق الفوز في على المنتخب التنزاني بهدفين نظيفين في بداية مشواره بالبطولة الجولة الثانية: خسر السنغال أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف

خسر السنغال أمام منتخب الجزائر بهدف نظيف الجولة الثالثة: فاز منتخب السنغال على نظيرة منتخب كينا بثلاثية نظيفة.

مشاهدة مباراة تونس اليوم مباشر live ضد السنغال والقنوات الناقلة

المباراة الموعد الحكم القنوات الناقلة الجزائر ضد السنغال الجمعة 19 يوليو

21:00 مصر

22:00 مكة النهائي

استاد القاهرة الدولي

الحكم: نيانت أليوم

مساعد: أيفاريست مينكواندي

مساعد: الفيس غي نيوبو

حكم رابع: إيريك أطوغو كاستان

تعليق : حفيظ دراجي من الملعب Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد منتخب السنغال

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: رايس مبولحي

رايس مبولحي خط الدفاع: رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال

رامي بن سبعيني – جمال بن العمري – عيسى ماندي – يوسف عطال خط وسط: عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر

عدلان قديورة – إسماعيل بن ناصر خط هجوم: يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز

يوسف بلايلي – سفيان فيجولي – رياض محرز رأس حربة: بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب السنغال اليوم ضد منتخب الجزائر

التشكيل | 4-2-3-1

حراسة المرمى: ألفريد جوميس

ألفريد جوميس خط الدفاع: يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما

يوسف سابالي – خاليدو كوليبالي – ساليف ساني – لاميني جاساما خط وسط مدافع: بادو ندياي – إدريسا جايي

بادو ندياي – إدريسا جايي خط وسط مهاجم: ساديو ماني – هنري سايفيت – إسماعيلا سار

ساديو ماني – هنري سايفيت – إسماعيلا سار رأس حربة: مباي نيانج

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