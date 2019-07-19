باسم مرسي يحسم مصيره الكروي مع الإنتاج قبل سفره لشرم الشيخ

باسم مرسي مهاجم الزمالك يحسم صفقة انتقاله للإنتاج الحربي ليكون تمهيداً للسفر مع الفريق إلى شرم الشيخ للدخول إلى المعسكر المغلق ويكون مستعداً للموسم الجديد، اللاعب باسم مرسي اقترب من الانتقال لصفوف الإنتاج الحربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وطالب المدير الفني للإنتاج الحربي التعاقد مع باسم مرسي لتدعيم خط هجوم الإنتاج ووافق باسم على العودة للإنتاج على سبيل الإعارة بعد نهاية رحلته مع سموحة بسبب خلافه مع حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري، كما أن اللاعب باسم مرسي ظهر بمستوى رائع مع الإنتاج الحربي في بداية رحلته مع الكرة، حيث أن استطاع إحراز 10 أهداف في ذلك الموسم، ومنهم هدف في الأهلي.