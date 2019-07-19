كيربر تتخلى عن مدربها شوتلر

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أعلنت نجمة كرة المضرب الألمانية أنجيليك كيربر الجمعة في تغريدة انفصالها عن مدربها مواطنها راينر شوتلر وذلك بعد أسبوعين من تجريدها من لقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بخروجها من الدور الثاني.

وكتبت كيربر (31 عاما) في حسابها في تويتر "قررنا أنها لحظة جيدة لاتخاذ انطلاقة جديدة"، موجهة الشكر لمدربها "على عمله الشاق وتفانيها خلال الأشهر الأخيرة".

وأضافت "كانت هناك دائمًا تقلبات في مسيرتي الاحترافية وأقبلها كجزء من تاريخي الرياضي. علاوة على ذلك، تعلمت أن أواجهها وأرفع تحدي التطلع إلى الأمام".

واستعانت كيربر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بخدمات راينر شوتلر الذي كان بدوره لاعبا محترفا خاض على الخصوص نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عام 2003.

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وجاء قرار كيربر بالتخلي عن خدمات مواطنها بعد أسبوعين من خسارتها المفاجئة أمام الأميركية لورين ديفيس في الدور الثاني لبطولة ويمبلدون التي توجت بلقبها العام الماضي على حساب الأميركية الأخرى سيرينا وليامس.

وتراجعت كيربر عقب تجريدها من لقب البطولة الإنكليزية، ثمانية مراكز في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات وباتت في المرتبة الثالثة عشرة.

وتقدم كيربر، المصنفة أولى عالميا سابقا (2016) والمتوجة بثلاثة القاب في الغراند سلام (بطولة أستراليا المفتوحة 2016، بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 2016، وويمبلدون 2018)، موسما مخيبا هذا العام.

وفضلا عن خروجها المبكر من البطولة الإنكليزية، أقصيت من الدور ثمن النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة قبل أن تخرج من الدور الأول لبطولة رولان غاروس.