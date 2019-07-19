ألافيليب يحرز المرحلة الـ13 ويحتفظ بالقميص الأصفر

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أحرز الفرنسي جوليان ألافيليب المرحلة الثالثة عشرة من طواف فرنسا الدولي للدراجات الهوائية التي كانت سباقا ضد الساعة لمسافة 27,2 كلم في باو، محتفظا بالقميص الأصفر بعدما عزز صدارته للترتيب العام.

وهو الفوز الثاني للدراج الفرنسي في النسخة الحالية، بعد المرحلة الثالثة، والرابع له في ثالث مشاركة له في طواف بلاده، متقدما بفارق 14 ثانية على بطل الموسم الماضي البريطاني جيراينت توماس الذي ينافسه أيضا على صدارة الترتيب، فيما حل البلجيكي توماس دي غيندت ثالثا بفارق 36 ثالثا.

وبقي القميص الأصفر بحوزة ألافيليب للمرحلة السادسة تواليا والتاسعة من أصل 13 حتى الآن (يتكون السباق من 21 مرحلة)، ووسع الفارق الذي يفصله عن توماس بثوان معدودة من 1,12 الى 1,26 دقيقة.

وصعد الهولندي ستيفن كرويسفيك من المركز الرابع الى الثالث على حساب الكولومبي إيغان برنال بعد أن حل سادسا الجمعة بفارق 45 ثانية عن الصدارة، فيما جاء الأخير في المركز 22 بفارق دقيقة و36 ثانية عن الفائز وتراجع الى المركز الخامس في الترتيب لصالح الإسباني إنريك ماس الذي أصبح رابعا بعد نيله المركز التاسع في مرحلة الجمعة.

وستكون المرحلة الرابعة عشرة السبت جبلية لمسافة 117,5 كلم بين تارب وكول دو تورماليه في البيرينيه.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة عشرة:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 35,00 دقيقة

2. البريطاني جيراينت توماس بفارق 14 ثانية

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3. البلجيكي توماس دي غيندت بفارق 36 ث

4. الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 36 ث

5. الأسترالي ريتشي بورت بفارق 45 ث

- الترتيب العام:

1. الفرنسي جوليان ألافيليب 53:01.09 ساعة

2. البريطاني جيراينت توماس بفارق 1,26 دقيقة

3. الهولندي ستيفن كرويسفيك بفارق 2,12 د

4. الإسباني انريك ماس بفارق 2,44 د

5. الكولومبي إيغان برنال بفارق 2,52 د