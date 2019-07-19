شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى خارج قائمة الزمالك فى مواجهة الجونة.. وضم بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن خالد جلال المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مواجهة الجونة، المقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ33 بالدورى الممتاز التى ينافس الفريق الأبيض على لقبها ويغيب عن الزمالك فى تلك المباراة مصطفى فتحى لعدم الجاهزية الفنية وعبد الله جمعة للإيقاف فيما ضم خالد جلال، المغربى خالد بوطيب رغم أدائه برنامج تأهيلى فى الفترة الأخيرة للتعافى من إصابة الركبة.

وضمت قائمة الزمالك التي ستغادر القاهرة في العاشرة مساء اليوم الجمعة للدخول بمعسكر مغلق بالجونة كلا من:

حراسة المرمى: عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف.

خط الدفاع: حازم إمام وحمدي النقاز وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني ومحمد عنتر ويوسف أوباما.

خط الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.