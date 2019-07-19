شكرا لقرائتكم خبر عن دروجبا لـ"تايم سبورت": علمت بانضمامى للكاف عبر الهاتف.. ولم أوافق بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإيفوارى ديدييه دروجبا نجم تشيلسي الإنجليزى ومنتخب كوت ديفوار السابق إنه تم إخطاره بالانضمام للعمل فى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" عبر الهاتف.
تابع الإيفوارى دروجبا فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة "تايم سبورت"، إنه لم يحسم موقفه بشأن انضمامه إلى الاتحاد الأفريقى حيث قال إنه لم يوافق بعد وهناك مشاورات حول المسألة.
وكان أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم قد أعلن تعيين ديديه دروجبا وصامويل إيتو، معاونين لرئيس كاف، موجهاً الاعتذار لأعضاء المكتب التنفيذى لعدم إخبارهم بهذا القرار، موضحاً أنه قرر الاستعانة بخدمات اثنين من أساطير القارة السمراء من أجل مواصلة مسيرة الاصلاح داخل "الكاف".
ويتواجد دروجبا فى قناة تايم سبورت لتحليل نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضفيها مصر التى أقيمت على مدار 28 يوما خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى بمباراة النهائى التى تجمع الجزائر والسنغال فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.
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