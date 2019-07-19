استفتاء سوبر كورة .. من الأفضل في أمم أفريقيا 2019 ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة استفتاء جماهيرى عن الأفضل فى بطولة أمم أفريقيا 2019، قبل ساعات من إسدال الستار على البطولة الليلة بإقامة المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال فى استاد القاهرة الساعة التاسعة مساءا.
ويستطلع سوبر كورة آراء الجماهير حول الأفضل، فى كان 2019، ليكون للجمهور حرية اختيار أفضل مدرب وأفضل منتخب وأفضل لاعب وأفضل مهاجم وأفضل حارس مرمى.
لاختيار أفضل منتخب فى أمم أفريقيا 2019، اضغط هنا..
لاختيار أفضل مدرب فى أمم أفريقيا 2019، اضغط هنا..
لاختيار أفضل لاعب فى أمم أفريقيا 2019، اضغط هنا..
لاختيار أفضل مهاجم فى أمم أفريقيا 2019، اضغط هنا..
لاختيار أفضل حارس مرمى فى أمم أفريقيا 2019، اضغط هنا..
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