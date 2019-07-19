شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ضد السنغال.. حسن شحاتة لـ"تايم سبورت": النهائى خارج التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسن شحاتة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر أن مباراة السنغال ضد الجزائر فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية خارج التوقعات بسبب قوة كل من لاعبى الفريقين والأداء الذى ظهروا عليه خلال مباريات البطولة.

وأضاف حسن شحاتة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " تايم سبورت " أن كل من لاعبى الفريقين يبحث عن كتابة التاريخ بحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية له بصفه شخصية و باسم بلاده وأشار المعلم إلى المباراة بإنها سوف تشهد قوة وندية كبيرة بين لاعبى الفريقين بسبب امتلاكهم فنيات عالية والحماس بحثا عن حصد لقب البطولة الافريقية.

وتختتم اليوم الجمعة، بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضفيها مصر التى أقيمت على مدار 28 يوما خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى بمباراة النهائى التى تجمع الجزائر والسنغال فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.