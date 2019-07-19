شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جمهور الجزائر يهتف عبر تايم سبورت: "وان تو ثرى تحية لمصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جمهور الجزائر على ترديد هتافات لمصر بجانب الهتافات للجزائر خلال توافدهم على ستاد القاهرة الدولى لدعم محاربى الصحراء مساء اليوم اليوم الجمعة، فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضفيها مصر التى أقيمت على مدار 28 يوما خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى والتى تختتم بمباراة النهائى التى تجمع الجزائر والسنغال فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى.

وعرضت قناة تايم سبورت توافد الجمهور الجزائرى على ملعب النهائى وحرص الجمهور على ترديد هتافات لمصر على حفاوة الاستقبال قائلين:"وان تو ثرى.. تحية لمصر".

وينطلق حفل الختام فى الثامنة إلا عشرة من مساء اليوم وتحيى الفنانة دنيا سمير غانم حفل الختام بأداء أغنية "أدينا النهاردة"، ويتخللها بعض فرق الاستعراضات والألعاب النارية وستكون مدة حفل ختام بطولة أمم افريقيا ستكون لمدة 8 إلى 10 دقائق فقط، يشهد حفل الختام حضور جيانى إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس دولة الجزائر عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا والكاف.

وكان حفل الافتتاح قد حظى بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، وقال أحمد أحمد رئيس الكاف على الموقع الرسمى إن البطولة الأهم فى القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أنظار العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم فى العالم، وشهدت بطولة أمم إفريقيا فى مصر على مدار 28 يوم احتفالات متنوعة وتشجيع فى المدرجات بمختلف المباريات والتى التقطتها عدسات الكاميرات فى المباريات المختلفة.