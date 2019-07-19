شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام أمم أفريقيا 2019 على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشعلت الفنانة دنيا سمير غانم، حفل ختام بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، قبل أن تقام مباراة النهائى بين الجزائر والسنغال، المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم.

وتخلل الحفل بعض الاستعراضات والالعاب النارية على غرار حفل الافتتاح الذي أبهر العالم، بعدما تميز بالبساطة والإبهار جامعاً التاريخ والحضارة المصرية مع الحداثة والتركيز على تجمع القارة السمراء في بلاد الكنانة.

وكان حفل الافتتاح حظي بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" عبر موقعه الرسمي قائلاً، "البطولة الأهم فى القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أنظار العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم فى العالم".

ويشهد حفل الختام حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، وأعضاء المكتب التنفيذي لـ"الكاف"، وأعضاء اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية.