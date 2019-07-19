شاهد.. فاصل أمنى بين جماهير الجزائر والسنغال باستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت قوات الأمن بعمل فاصل أمنى بين جماهير الجزائر والسنغال فى مدرجات ستاد القاهرة وتحديدا فى مدرجىّ الثانية والثالثة يمين، منعا لأى اشتباكات بين الجماهير باستاد القاهرة فى نهائى امم افريقيا 2019.
فاصل امنى
وينطلق حفل الختام فى الثامنة إلا عشرة من مساء اليوم وتحيى الفنانة دنيا سمير غانم حفل الختام بأداء أغنية "أدينا النهاردة"، ويتخللها بعض فرق الاستعراضات والألعاب النارية وستكون مدة حفل ختام بطولة أمم افريقيا ستكون لمدة 8 إلى 10 دقائق فقط، يشهد حفل الختام حضور جيانى إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس دولة الجزائر عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا والكاف.
وكان حفل الافتتاح قد حظى بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، وقال أحمد أحمد رئيس الكاف على الموقع الرسمى إن البطولة الأهم فى القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أنظار العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم فى العالم، وشهدت بطولة أمم إفريقيا فى مصر على مدار 28 يوم احتفالات متنوعة وتشجيع فى المدرجات بمختلف المباريات والتى التقطتها عدسات الكاميرات فى المباريات المختلفة.
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