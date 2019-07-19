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الأهلي يهزم البلاستيك برباعية نظيفة ودياً استعدادا للمقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق الأهلى برباعية أهداف نظيفة علي البلاستيك خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الجمعة، علي ملعب التتش ضمن استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة المقاولون العرب في الدورى.

 

سجل رباعية الأهلي وليد آزارو "هدفين" وصالح جمعة ومروان محسن من ضربة جزاء في الشوط الثاني وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي وحرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي علي الدفع بعدد كبير من اللاعبين الأساسيين والبدلاء.

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وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته مساء أمس الخميس بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة، عقب العودة من معسكر إسبانيا مساء الثلاثاء ويستعد الفريق لمواجهتى المقاولون العرب والزمالك يومى 24 و28 يوليو الجارى فى ختام منافسات بطولة الدورى خلال الأيام المقبلة.

 

وخاض فريق الأهلى خلال المعسكر الإسبانى ثلاث مباريات ودية أمام فرق سوكر سمارت الإسبانى ونيو بورت كاونتى الإنجليزى وأوكام الإسبانى، انتهت بفوز الأهلى بتسعة أهداف نظيفة، والتعادل (1_1)، والفوز بسباعية نظيفة على التوالى.

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