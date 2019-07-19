شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق حفل ختام نهائى أمم أفريقيا 2019 على استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق حفل ختام بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر، قبل أن تقام مباراة النهائى بين الجزائر والسنغال، المقرر لها فى التاسعة مساء اليوم.

ولم يتذوق منتخب السنغال طعم الانتصار أمام الجزائر على مدار 4 مواجهات سابقة جمعتهما فى تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية، وخسر منتخب السنغال أمام الجزائر فى ثلاث مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة جمعت بين المنتخبين بالتعادل.

وتجمع مباراة السنغال والجزائر بين أقوى دفاع وأحسن هجوم في النسخة الـ 32 من بطولة كأس الامم الافريقية التي تختتم اليوم.

واهتزت شباك منتخب السنغال مرة واحدة على مدار مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية عندما خسر أمام الجزائر بهدف دون مقابل في مباراة الدور الاول التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي".

فى حين تمكن منتخب الجزائر من تسجيل 12 هدفاً طوال مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية هذا العام وهو الرقم الذي لم يحققه أى منتخب آخر، فى حين اهتزت شباكه "مرتين".

وحجز منتخب الجزائر مقعده في المباراة النهائية بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً صعباً على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويحلم رجال المدرب جمال بالماضي بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد الأولى عام 1990، فيما يتطلع منتخب السنغال إلى دخول نادي المتوجين باللقب القاري الغالي بعد محاولة أولى فاشلة حين بلغ النهائي عام 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح.





























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