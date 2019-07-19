شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الجزائر يرفع لافتة شكر للمصريين: "إخوة.. إخوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص جمهور الجزائر على رفع لافتة لشكر الجمهور المصرى على حفاوة الاستقبال وذلك على هامش تواجد جمهور محاربى الصحراء فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضفيها مصر التى أقيمت على مدار 28 يوما خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الجارى بمباراة النهائى التى تجمع الجزائر والسنغال فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ويسبق اللقاء حفل ختام البطولة فى الثامنة إلا عشرة من مساء اليوم من أجل منح لاعبى المنتخبين فرصة لإجراء الإحماء بأرضية الملعب.





وجاءت اللافتة مدون عليها:"شكرا للجمهور المصرى.. إخوة إخوة"، وتحيى الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام بطولة أمم أفريقيا بأداء أغنية "أدينا النهاردة"، ويتخللها بعض فرق الاستعراضات والألعاب النارية وستكون مدة حفل ختام بطولة أمم افريقيا ستكون لمدة 8 إلى 10 دقائق فقط، يشهد حفل الختام حضور جيانى إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس دولة الجزائر عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا والكاف.

وكان حفل الافتتاح قد حظى بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، وقال أحمد أحمد رئيس الكاف على الموقع الرسمى إن البطولة الأهم فى القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أنظار العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم فى العالم، وشهدت بطولة أمم إفريقيا فى مصر على مدار 28 يوم احتفالات متنوعة وتشجيع فى المدرجات بمختلف المباريات والتى التقطتها عدسات الكاميرات فى المباريات المختلفة.