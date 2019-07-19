شكرا لقرائتكم خبر عن المعلم والثعلب ودروجبا فى ستوديو تايم سبورت فى نهائى الكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل الثلاثى حسن شحاتة وحازم إمام ودروجبا مع الاعلامى سيف زاهر فى الاستوديو التحليلى لقناة تايم سبورت الناقلة لنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضفيها مصر.

مباراة النهائى الافريقى الليلة تجمع كلا من الجزائر والسنغال فى التاسعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، ويسبق اللقاء حفل ختام البطولة فى الثامنة إلا عشرة من مساء اليوم من أجل منح لاعبى المنتخبين فرصة لإجراء الإحماء بأرضية الملعب.

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وتحيى الفنانة دنيا سمير غانم حفل ختام بطولة أمم أفريقيا بأداء أغنية "أدينا النهاردة"، ويتخللها بعض فرق الاستعراضات والألعاب النارية وستكون مدة حفل ختام بطولة أمم افريقيا ستكون لمدة 8 إلى 10 دقائق فقط، يشهد حفل الختام حضور جيانى إنفانتيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى، ورئيس دولة الجزائر عبد القادر بن صالح، بالإضافة إلى بعض أعضاء المكتب التنفيذى للفيفا والكاف.



تايم سبورت تجهز ستوديو تحليلى قوى لنهائى افريقيا

وكان حفل الافتتاح قد حظى بإشادة واسعة من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، وقال أحمد أحمد رئيس الكاف على الموقع الرسمى إن البطولة الأهم فى القارة افتتحت بحفل قصير لكنه كان مميزاً ومبهراً وخطف أنظار العالم مستحقاً الإشادة من كل المهتمين بكرة القدم فى العالم، وشهدت بطولة أمم إفريقيا فى مصر على مدار 28 يوم احتفالات متنوعة وتشجيع فى المدرجات بمختلف المباريات والتى التقطتها عدسات الكاميرات فى المباريات المختلفة.