شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. الأهلى حاضر فى مباراة الجزائر والسنغال بنهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع مشجعان علم النادى الأهلى، خلال تواجدهما فى استاد القاهرة، من أجل مؤازرة منتخب الجزائر أمام السنغال فى مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية، التى ستجمعهما على استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم.

وحجز منتخب الجزائر مقعده في المباراة النهائية بعدما تفوق على نيجيريا بهدفين مقابل هدف واحد، بينما تأهل منتخب السنغال بعدما حقق فوزاً صعباً على تونس بهدف نظيف ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويحلم رجال المدرب جمال بالماضي بالتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ الجزائر بعد الأولى عام 1990، فيما يتطلع منتخب السنغال إلى دخول نادي المتوجين باللقب القاري الغالي بعد محاولة أولى فاشلة حين بلغ النهائي عام 2002 وخسر أمام الكاميرون بركلات الترجيح. Advertisements الامم الافريقية بعدما تفوق المنتخب الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات. ويفتقد منتخب الجزائر في مباراة اليوم لجهود لاعبه يوسف عطال بسبب الإصابة، بينما يغيب عن منتخب السنغال مدافعه كاليدو كوليبالي بسبب الايقاف. الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة الجزائر والسنغال التي تشهد تحدي بين خاص القوة الهجومية لـ"الخضر"، والصلابة الدفاعية لـ"أسود التيرانجا"، ويمتلك منتخب الجزائر أقوى هجوم في البطولة حيث أحرز لاعبيه 12 هدفاً في 6 مباريات بينما يمتلك منتخب السنغال أقوى دفاع في المسابقة بعدما اهتزت شباكه مرة واحدة كانت أمام الجزائر في لقاء الدور الأول، بينما اهتز شباك "محاربو الصحراء" مرتين. ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً لاسيما من جماهير الجزائر، حيث قررت الحكومة الجزائرية تخصيص 28 طائرة بينها تسع عسكرية لنقل 4800 مشجع إلى القاهرة لمؤازرة "الخضر" أمام السنغال في نهائي كأس الامم الافريقية، ومن المقرر أن تقلع الطائرات من مطارات الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وورقلة.

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