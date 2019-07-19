شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على تريزيجيه في حالة سكْر بإيطاليا بصحبة لاعب اليوفنتوس والان مع التفاصيل

ألقت قوات الأمن الإيطالية القبض على تريزيجيه، أثناء قيادته سيارة مخموراُ في مدينة تورينو.

وقالت صحيفة "لا ريببليكا" الإيطالية أن تريزيجيه نجم فرنسا السابق، كان عائدا من منطقة مونفورتي دالبا إلى تورينو، بعد ما شارك في مهرجان لتذوق النبيذ، برفقة الأرجنتيني ماورو كامورانيزي زميله السابق في يوفنتوس الإيطالي.

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ورفض تريزيجيه "41 عاما" الخضوع لاختبار الكحوليات، وتحدث بصوت مرتفع مع الضباط، وبعدها نجح وكيله في إقناعه بخوض الاختبار، الذي كشف تعاطيه كمية أكبر بكثير من المسموح بها أثناء القيادة.