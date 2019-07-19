شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجزائر أمام السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

أعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، تشكيل فريق الذي سيخوض به مواجهة منتخب السنغال، فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، التى تنطلق فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقين مصر، على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر على النحو التالى:

حراسة المرمى: رايس مبولحى

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الدفاع: عيسي ماندى ، مهدى زفان ، جمال بن العمرى ، رامى بن سبعينى

الوسط: عدلان قديورة ، إسماعيل بن ناصر ، سفيان فيجولي ، يوسف بلايلي و رياض محرز

الهجوم: بغداد بونجاح