شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تجبر راموس على دفع غرامة مالية لهذا السبب والان مع التفاصيل

قالت وكالة الأنباء الإسبانية “EFE”، أن شرطة أسبانيا وقعت غرامة على سيرجو راموس، مدافع وقائد نادي ريال مدريد الأسباني، بسبب إزالته الأشجار لتوسيع منزله. وأكدت الوكالة الأسبانية، أن الشرطة غرمت سيرجيو راموس 250 ألف يورو بسبب قطع بين 50 و90 من الأشجار العتيقة من الأرض التي بنى عليها منزله في حي لاموراليخا بمدريد.

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