شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرى يحضر نهائي أمم أفريقيا.. ويتمنى فوز هذا الفريق والان مع التفاصيل

وصل اليوم الجمعة، فرانك ريبيرى، لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق، مصر لحضور مبارة منتخبى الجزائر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقيا. وأوضح ريبيري أنه جاء لحضور المبارة لتلبية طلب نجلته لدعم منتخب الجزائر في نهائى كأس الأمم الأفريقية. يذكر أن والدة ابنة ريبيري وهيبة جزائرية الجنسية.

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