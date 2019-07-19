شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هذا ما زاره ريبيرى خلال جولته في مصر والان مع التفاصيل

وصل الفرنسي فرانك ريبيرى، لاعب بايرن ميونخ الألماني السابق، اليوم الجمعة، مصر، وزوار خلال الأهرمات بصحبة أسرته، واتجه لاستاد القاهرة لمشاهدة مبارة الجزار والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا. ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية فى بطولة كأس الأمم الافريقية التى تجمع منتخبى الجزائر والسنغال باستاد القاهرة في التاسعة بتوقيت مصر.

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