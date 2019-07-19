شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الجماهير الجزائرية الحاضرة لنهائي أمم أفريقيا والان مع التفاصيل
تمنى أيمن مشرفة، سفير مصر بالجزائر، فوز الجزائر اليوم بنهائي كأس أمم أفريقيا، على حساب السنغال.
وأكد أن عدد الجماهير الجزائرية التي أصدرت إليها السفارة المصرية تأشيرات للجزائريين لحضور المبارة تبلغ 10 آلاف و400 تأشيرة للجمهور الجزائري .
ويلتقي الجزائر في التاسعة بتوقيت مصر مع منتخب السنغال في المبارة النهائية لكأس أمم أفريقيا.
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