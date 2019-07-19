بعد عدم رده على الصفقة.. الهلال يوقف التفاوض مع عموري

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن نادى الهلال السعودي إيقاف التفاوض مع نجمه الدولى الإماراتى عمر عبد الرحمن “عمورى”، لتمديد تعاقده موسمًا واحدًا مع خيار أفضلية التمديد موسمًا آخر.

ونشر النادى السعودى بيانا رسميا على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” يعلن فيه إيقاف المفاوضات مع عمورى.

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وأرجع نادى الهلال سبب إيقاف التفاوض إلى مماطلة اللاعب وعدم الرد على عرض النادى بالتجديد، وانتهاء المهلة المحددة لذلك، بعد أن خضع عمورى إلى فحوصات طبية لمراجه اصابته، والتى أثبتت عودته للملاعب فى شهر سبتمبر الماضى.

وطلب الهلال من عمورى سرعة تحديد مصيره، نظرا لرغبة الهلال فى تحديد الـ 7 لاعبين الأجانب للموسم المقبل، وعندما لم يقم بالرد قررت الإدارة انهاء التفاوض

وأجرى “عموري” كشفًا طبيًّا دقيقًا فى مركز فيفا، أثبتت نتائجه عدم حاجته إلى أى برنامج علاجى آخر، والاكتفاء بزيادة الجرعات اللياقية قبل دخول التدريبات الجماعية بشكل تدريجى، ليبدأ المشاركة فى المباريات سبتمبر المقبل.

وانتقل عمورى إلى صفوف فريق الهلال فى أغسطس الماضى بعقد اعارة من العين الإماراتى لمدة موسم وحيد، حتى نهاية عقده مع العين، وتعرَّض لقطع فى الرباط الصليبى فى أكتوبر الماضى، وخضع لعملية جراحية غاب بسببها حتى نهاية الموسم.