الامارات | بالصور.. انفانتينو: "حين بني المصريين القدماء الأهرامات كان بقية العالم يعيشون في كهوف”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. انفانتينو: "حين بني المصريين القدماء الأهرامات كان بقية العالم يعيشون في كهوف” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) چياني انفانتينو، مع أسرته، على زيارة الأهرامات صباح اليوم الجمعة، على هامش زيارته إلى مصر لحضور المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية بين الجزائر والسنغال.

واصطحبهم خلال الزيارة مدير عام آثار الهرم أشرف محيي الدين، الذي أوضح في تصريح نشره موقع مصراوي، أن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول للهرم ثم توجه انفانتينو وأسرته إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية ثم توجهوا إلى تمثال أبو الهول.

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وقال محي الدين، في بيان اليوم، إن رئيس الفيفا أعرب عن انبهاره الشديد بالهرم وما به من إعجاز هندسي في طريقة بناءه وعدد الأحجار المكونة له، قائلا إنه "حين بني المصريين القدماء الأهرامات كان بقية العالم يعيشون في كهوف، إنها حضارة عظيمة".

كما وعد انفانتينو بزيارة أخرى للتعرف علي باقي المعالم الأثرية الموجوده بالمنطقة حيث أن الاهرامات هي شغفه الأول.