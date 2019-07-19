الامارات | الهلال يصدر بياناً بشأن تجديد عقد عموري

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يصدر بياناً بشأن تجديد عقد عموري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر نادي الهلال السعودي، بيانا أعلن فيه وقف المفاوضات مع اللاعب الاماراتي عمر عبد الرحمن لتمديد عقده المقرر أن ينتهي في أغسطس المقبل.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "عموري اشترط للالتحاق بمعسكر الفريق في النمسا تمديد عقده على الرغم من الفترة التي لازالت متبقية في عقده الماضي، وقد رحبت الإدارة بطلب اللاعب ووكيله أعماله إلا أنها اشترطت لتمديد العقد أن يتجاوز اللاعب الكشف الطبي للتأكد من عدم وجود أي مشاكل طبية بعد أن أجرى في وقت سابق عملية الرباط الصليبي".

وأضاف البيان: "بالفعل بعد أن تجاوز اللاعب الفحوصات الطبية والتي أكدت جاهزية لياقته الصحية طلب عمر عبد الرحمن زيادة فترة عقده والمقابل المادي، وأبدينا تجاوبنا في تلك المساءلة الا أن طلبات اللاعب المالية كانت كبيرة، وقدمنا له من جانبنا عرضاً، وأمهلناه 24 ساعة للرد علينا الا أنه لم يمنحنا الرد في الموعد المحدد فقررنا توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع النادي ووقف مفاوضات التجديد معه".