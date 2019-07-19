شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي أمم إفريقيا: التشكيل الرسمي لمواجهة الجزائر ضد السنغال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، وإليو سيسيه، المدير الفني لنظيره السنغال، التشكيل الرسمي للمباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.
وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:
حراسة المرمى: ريس امبولحي
الدفاع: زيفاني، عيسى مندي، جمال بن عمري، بن سبعيني
الوسط: عدنان جديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي
الهجوم: رياض محرز، يوسف البلايلي، بغداد بونجاح
بينما جاء تشكيل السنغال على النحو التالي:
حراسة المرمى: جوميز
الدفاع: جاساما، ساني، كوياتي، سابالي
الوسط: ندياي، جيوي، سافيت
الهجوم: سار، نيانج، ساديو ماني.
كانت هذه تفاصيل خبر نهائي أمم إفريقيا: التشكيل الرسمي لمواجهة الجزائر ضد السنغال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.