شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي أمم إفريقيا: التشكيل الرسمي لمواجهة الجزائر ضد السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، وإليو سيسيه، المدير الفني لنظيره السنغال، التشكيل الرسمي للمباراة التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: ريس امبولحي

الدفاع: زيفاني، عيسى مندي، جمال بن عمري، بن سبعيني

الوسط: عدنان جديورة، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيجولي

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الهجوم: رياض محرز، يوسف البلايلي، بغداد بونجاح

بينما جاء تشكيل السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوميز

الدفاع: جاساما، ساني، كوياتي، سابالي

الوسط: ندياي، جيوي، سافيت

الهجوم: سار، نيانج، ساديو ماني.