شكرا لقرائتكم خبر عن حفل ختام بطولة الأمم الإفريقية «بث مباشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب انطلقت فعاليات حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية التي اختضنتها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، ويعقب حفل الختام المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال، وتسليم الكأس والميداليات. بث مباشر لحفل الختام

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حفل ختام بطولة الأمم الإفريقية «بث مباشر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.