شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي» والرئيس الجزائري يصلان استاد القاهرة لحضور نهائي أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إلى استاد القاهرة، لحضور فعاليات حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي احتضنتها مصر في الفترة من 21 يوينو حتى 19 يوليو.

وعقب حفل الختام، ستقام المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال، وسيقوم الرئيسان بتسليم الميداليات وكأس البطولة للمنتخب الفائز.