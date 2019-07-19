شكرا لقرائتكم خبر عن «عموري» يقترب من الرحيل عن الهلال السعودي.. وإيقاف مفاوضات تمديد العقد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قرر نادي الهلال السعودي لكرة القدم إيقاف مفاوضاته مع الإماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» لاعب الفريق من أجل تمديد عقده.
وذكر النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن اللاعب كان اشترط تمديد عقده قبل المغادرة مع الفريق إلى معسكر النمسا، وذلك على الرغم من تبقي أكثر من شهر على نهاية عقده الحالي مع الهلال.
وأضاف البيان أن النادي كان متمسكًا بتمديد عقد اللاعب بعد نهاية فترة العلاج من الإصابة التي يخضع لها حاليًا، لكن عبدالرحمن وممثليه لم يردوا على العرض الرسمي للتمديد، الذي أرسلته إدارة الهلال، على الرغم من تضمن العرض زيادة القيمة المالية، حسب طلب اللاعب.
واختتم الهلال بيانه قائلًا: «قررت إدارة النادي إيقاف التفاوض مع عمر عبدالرحمن، مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة».
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