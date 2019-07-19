شكرا لقرائتكم خبر عن «ديانج» يتحدث عن المنافسة في الأهلي ودعم الجماهير وتشبيهه بنجم فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب المالي اليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالانضمام لصفوف النادي الأكبر في القارة السمراء موجها التحية لجماهير النادي الأهلي.

وقال ديانج، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن الانضمام لصفوف فريق بحجم النادي الأهلي خطوة مهمة في مسيرته الكروية، معربا عن أمله في أن يكون عند حسن ظن الجمهور وأن يمثل إضافة للفريق.

وأضاف ديانج أن المفاوضات مع الأهلي تمت عن طريق وكيل أعماله، وأنه لم يتردد في قبول العرض بعد الفترة التي قضاها في الجزائر واعتبره فرصة ذهبية في مسيرته الاحترافية، مؤكدا أن الانضمام لصفوف فريق كبير بحجم الأهلي الذي ينافس على كافة الألقاب محليا وقاريا يعد خطوة مهمة جدا في حياته، وأنه سوف يبذل أقصى جهده؛ من أجل إثبات ذاته، والفوز بكل البطولات، خاصة أنه في سن صغيرة.

وقال إن تجربة الانضمام للأهلي في هذه السن سوف يتعلم منها الكثير وتساعده على التطوير من مستواه، خاصة أن منطومة العمل في الأهلي تساعد على النجاح وتضاهي الفرق الأوروبية.

وأوضح ديانج أن الانضمام للأهلي فرصة لا تعوض لأي لاعب يريد أن يتقدم في مسيرته الاحترفية، وأنه سيسعى جاهدا لإثبات جدارته بالانضمام لنادي القرن وأفضل الفرق الإفريقية، مشددا على أن الأهلي فريق كبير وصاحب تاريخ عريض ويقف دائما على منصات التتويج محليا وقاريا، ولهذا كان الاختيار أمامه سهلا بالموافقة فورا على الانضمام للأهلي.

وعن متابعته للنادي الأهلي خلال السنوات الماضية، قال ديانج إنه بالفعل يتابع الأهلي باعتباره من أهم الفرق الإفريقية، وأنه كان يحرص على مشاهدة الكثير من مبارياته؛ سواء في بطولة إفريقيا أو كأس العالم للأندية، وكذلك مبارياته الودية مع الفرق العالمية، مشيرا إلى أن أي لاعب محترف لابد أن يتابع الأهلي صاحب التاريخ الكبير ونادي القرن في إفريقيا.

وأضاف أنه يعرف الكثير من لاعبي الأهلي حاليا كما يعرف أيضا لاعبيه السابقين، خاصة محمد أبوتريكة الذي يعتبره من أكثر اللاعبين الذين أبهروه في حياته بأدائه وما قدمه لناديه، هذا بالإضافة إلى متابعته كل عناصر الفريق الحالي من خلال مباريات بطولة إفريقيا الأخيرة، حيث يبقى متشوقا لمشاركتهم في المباريات والتدريبات والتعرف عليهم عن قرب.

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وأكد لاعب الأهلي الجديد أن المنافسة مع زملائه في الفريق بالتأكيد ستكون صعبة، خاصة أن الأهلي يضم مجموعة كبيرة من مع اللاعبين المميزين على الساحتين المحلية والدولية، وأن هذا أمر يصب في مصلحته ومصلحة الفريق أيضا.

وقال: أعلم أن المنافسة لن تكون سهلة على الإطلاق، ولكن بالتأكيد ستكون مفيدة، وإنه يعد الجهاز الفني ببذل كل نقطة عرق ولن يبخل بأي مجهود يستطيع تقديمه بقميص الفريق ومساعدة زملائه لتحقيق البطولات والانتصارات لإسعاد الجماهير.

وبسؤاله عن شعوره في اليوم الأول بعد انضمامه للأهلي أجاب ديانج: «أنا سعيد ومتحمس جدا لبداية تليق بهذا المكان العظيم، وبحضوري اليوم إلى مقر النادي بالجزيرة تعرفت أكثر على الأهلي من الداخل وانبهرت بشعبيته الكبيرة وبما رأيته من تجهيزات وبكل الأجواء التي تتيح لي كلاعب التركيز داخل الملعب فقط».

وأبدى ديانج سعادته الكبيرة بردود فعل جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا بعد الإعلان عن توقيعه للفريق بدقائق، مشيرا إلى انبهاره بهذا الكم الكبير من الترحيب، ويود أن يشكرهم عليه، وأنه يعتبر هذا الترحيب مسؤولية كبيرة على عاتقه يجب أن يضعها أمامه في كل يوم يرتدي فيه قميص الفريق تقديرا لهذا الجمهور العظيم.

وعن فرص انضمامه لمنتخب مالي الأول بعد التوقيع للأهلي قال ديانج: «بالتأكيد وجودي في صفوف الأهلي سوف يضعني محط اهتمام المدير الفني للمنتخب المالي الأول خصوصا أنني سوف أشارك في كل البطولات الكبرى في إفريقيا وسوف أقوم بتمثيل ناد كبير بحجم النادي الأهلي وسألعب بجوار لاعبين كبار يشاركون مع منتخب مصر ومن ثم ستكون فرصة كبيرة لتسليط الأضواء وتسهل فرص ارتدائي قميص منتخب بلادي».

أما عن تشبيهه بالنجم الفرنسي كانتي من قبل الجماهير قال ديانج: «أنا سعيد جدا بتشبيه الجماهير لي بكانتي فهو لاعب مميز للغاية وأتابعه وأتمنى أن أسير على دربه وأن يكون لي دور بارز مع فريقي ومنتخب بلادي.. وأرى أن ثقة الجماهير بالنسبة لي تدفعني دائما لبذل أقصى ما لدي لإثبات ذاتي مع الأهلي كما حدث في الجزائر ومنتخب مالي الأوليمبي».

وعن طموحاته مع الأهلي قال ديانج إن هدفه مثل أي لاعب يتطلع لمستقبل أفضل بتحقيق البطولات وأن هذا هو أكثر شيء يضعه نصب عينيه في الفترة الحالية.

وأتم لاعب الأهلى الجديد حديثه معربا عن تمنياته بالتوفيق للفريق في الفوز ببطولة الدوري في آخر مباراتين وأن يكون شريكا في البطولات القادمة مع الفريق سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا باعتباره الهدف الكبير الذي يسعى إليه الجميع هذا الموسم ويعد حلما وطموحًا شخصيًا بالنسبة له.