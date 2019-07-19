شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. جماهير الجزائر والسنغال في استاد القاهرة انتظارًا لانطلاق نهائي أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تواصل الجماهير الجزائرية والسنغالية توافدها على استاد القاهرة، لمتابعة المباراة النهائية بين منتخبي البلدين، في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستضيف استاد القاهرة نهائي كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، حيث تأهل الجزائر والسنغال إلى المباراة النهائية بعد تغلبهما على منتخبي نيجيريا وتونس على الترتيب.

وبدأ توافد الجماهير بأعداد كبيرة على استاد القاهرة منذ ظهر اليوم الجمعة، خاصة الجمهور الجزائري الذي تواجد بكثرة في مدرجات الاستاد.