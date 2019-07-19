التشكيل الرسمي لموقعة نهائي أمم أفريقيا

أعلن جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، وأليو سيسيه، نظيره في المنتخب السنغالي، تشكيلهما لمباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد القاهرة.

ويدخل رفاق ساديو ماني المباراة، في غياب قائد الدفاع كاليدو كوليبالي، الموقوف، لحصوله على بطاقتين صفراوين.

وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز.

خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي.

خط الوسط: بابا ندياي، إدريسا جايي، هنري سايفت.

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خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.

فيما جاء تشكيل منتخب الجزائر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رايس مبلوحي.

خط الدفاع: مهدي زيفاني، عيسى ميندي، جمال الدين بلعمري، رامي بن سبعيني.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، عدلان قديورة، يوسف بلايلي، سفيان فيجولي، رياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.