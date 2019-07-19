أتلتيكو مدريد يشكو برشلونة لرابطة الليجا

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الجمعة، عن تطور جديد بشأن غضب أتلتيكو مدريد، من كيفية انتقال النجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى برشلونة، هذا الصيف.
ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن مسؤولي أتلتيكو مدريد قدموا شكوى ضد برشلونة، أمس الخميس، أثناء اجتماع رابطة الليجا.
ويدعي النادي العاصمي أن لديه أدلة، تفيد بتحرك البارسا صوب جريزمان قبل 1 يوليو/تموز الجاري، وبالتالي فإن الروخيبلانكوس يحق لهم الحصول على 200 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي أثناء بدء المفاوضات، وفقًا لمطالب الأتليتي.
وتم إبلاغ أتلتيكو بأنه لا يحق له تقديم شكوى، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأن النزاع قائم بين ناديين ينتميان لنفس الاتحاد المحلي.
وأكدت الصحيفة أنه في كل الحالات، لن توجد أزمة في بطاقة جريزمان، للمشاركة في المباريات برفقة برشلونة خلال الموسم المقبل.
وكان جريزمان قد انتقل إلى البلوجرانا مقابل 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي بعدما انخفض من 200 مليون يورو، بدءًا من 1 يوليو/تموز الجاري.
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