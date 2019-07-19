سيسيه يعلن تشكيل السنغال لمواجهة الجزائر

أعلن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال، تشكيل أسود التيرانجا الرسمي لمواجهة الجزائر في نهائي أمم أفريقيا 2019، المقرر مساء اليوم الجمعة على ملعب القاهرة الدولي.
ويدخل رفاق ساديو ماني المباراة، في غياب قائد الدفاع كاليدو كوليبالي، الموقوف، لحصوله على بطاقتين صفراوين، كان آخرها أمام تونس في نصف النهائي.
وجاء تشكيل السنغال على النحو التالي:
حراسة المرمى: ألفريد جوميز.
خط الدفاع: لامين جاساما، ساليف ساني، شيخو كوياتيه، يوسف سابالي.
خط الوسط: بابا ندياي، إدريسا جايي، هنري سايفت.
خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، مباي نيانج.
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