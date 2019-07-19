توقيع غرامة مالية بحق سيرخيو راموس قطعه للأشجار في إسبانيا

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن المجلس المحلي لمقاطعة ألكوبينداس في إسبانيا وافق بالإجماع على توقيع غرامة مالية قدرها 250 ألف يورو على شركة "اجويلينيا" التابعة للمدافع الإسباني سيرخيو راموس، نجم نادي ريال مدريد، وذلك بعد قيامها بقطع 80 شجرة بلوط تزيد أعمارها عن 100 عام دون سند قانوني.

وطبقا للقرارات الصادرة من المجلس المحلي لمقاطعة ألكوبينداس الواقعة في إقليم مدريد، سيكون على الشركة المذكورة إعادة تشجير المنطقة بوضع الأشجار اللازمة تحت تصرف الجهات المسؤولة في المقاطعة لغرسها فيما بعد.

وكشفت صحيفة "آ س" الإسبانية أن المخالفة التي ارتكبتها الشركة التابعة لراموس خطيرة للغاية، وتمثل خرقا لقانون حماية الأشجار في المناطق الحضرية، مما يستوجب معه اتخاذ قرارات عقابية.