شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الهلال يوقف التفاوض مع عموري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم (الجمعة)، أنها أوقفت رسمياً التفاوض مع اللاعب الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري) لتجديد عقده مع النادي

وأرجعت الإدارة قرارها إلى أن اللاعب لم يقم بالرد على العرض المُقدَّم له والمتضمن زيادة في القيمة المالية والمدة، حسب رغبته.

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وأوضحت إدارة النادي أنها بدأت أولى خطواتها في ملف اللاعب باجتماع مع ممثله نادر المرزوقي في الرياض بعد عودة اللاعبين من إجازاتهم الموسمية، حيث اشترط اللاعب تجديد عقده قبل المغادرة مع الفريق إلى المعسكر الخارجي في النمسا، رغم تبقي أكثر من شهر على عقده الحالي، وأبدت الإدارة تمسكها بتجديد عقد اللاعب بموافقة الجهاز الفني، شريطة اجتيازه الاختبارات الطبية.

وقال النادي في بيان: «رغبة من الإدارة في تأكيد تمسكها باللاعب، قدَّم رئيس النادي فهد بن ناقل عرضاً رسمياً له أثناء اجتماعه بممثل اللاعب يوم الثلاثاء الماضي، مشروطاً باجتيازه الفحص الطبي، وتلقت الإدارة رداً على العرض في اليوم التالي يتضمن طلب زيادة القيمة والمدة، بعد أن تجاوز اللاعب الاختبارات الطبية بنجاح».

وأضاف: «قدمت الإدارة عرضاً جديداً تضمن زيادة القيمة المالية والمدة مع تحديد مهلة للرد على العرض الجديد لمدة 24 ساعة، إلا أن المدة انتهت دون أن تتلقى الإدارة رداً على عرضها الثاني، وتواصلت الإدارة مع ممثل اللاعب الذي طلب مهلة إضافية للرد، وتم منحه ما طلب من مُهل متعددة دون تجاوب بالموافقة أو الرفض».