نيمار: ميسي أفضل لاعب في العالم ولم أر مثله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، هو أفضل لاعب لعب إلى جانبه، وأنه شكل معه ثنائيا رائعا خلال فترة احترافه ضمن صفوف النادي الكتالوني.

وقال نيمار «ميسي هو أفضل لاعب لعبت إلى جانبه، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم، وهو أفضل لاعب رأيته، لقد شكلنا ثنائيا رائعا... سعدت وشرفت باللعب إلى جواره... إنه صديقي أيضا».