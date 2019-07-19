عالميو التزلج المائي يتنافسون على كأس نيوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

استضافت منطقة نيوم أمس بطولة التزلج المائي اللوحي بمشاركة رياضيين بارزين في اللعبة من أنحاء العالم ومن كلا الجنسين، والتي ينظمها الاتحاد العالمي للتزلج المائي والتزلج المائي اللوحي.

ويتسابق الجميع على كأس البطولة وجوائز تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي.

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ونيوم هي منطقة جديدة يجري تطويرها في الركن الشمالي الغربي للسعودية في تقاطع القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا على امتداد أكثر شريان اقتصادي نشط في العالم، وتبلغ مساحتها 26,500 كلم2، ويمكن لنحو 70% من سكان العالم الوصول إليها جوا خلال أقل من 8 ساعات.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد بول فونغ «نحن متحمسون لإقامة أول بطولة تنافسية للتزلج اللوحي بالقوارب في محطة جديدة، حيث توجد قابلية عالية لتطور هذه اللعبة. نحن مؤمنون بأن التجربة الثقافية والرياضية ستترك أثرا باقيا على كل المشاركين في هذه الفعالية الافتتاحية».

ويقول جيسون هابرو رئيس قطاع الرياضة في نيوم «إنها شهادة عظيمة لروح نيوم. إننا نستضيف كأس نيوم للتزلج المائي اللوحي بالتعاون مع الاتحاد العالمي للعبة خلال هذه المرحلة المبكرة من تطوير المشروع، ومع تطور أعمال المشروع ستكون الرياضات الشاطئية جزءا مهما مما نقدمه، وحدثا مهما على الأجندة».