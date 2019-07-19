سييرا يحدد مصير غروهي .. وكمارا ينتظم في معسكر مانشستر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري الدمام

لم تحسم الإدارة الاتحادية حتى الآن أمر الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الموجود بمعسكر الفريق بمدينة مانشستر البريطانية، والذي تعاقدت معه الإدارة السابقة بفترة الانتقالات الشتوية الماضية لثلاثة مواسم رغم الإصابة التي كان يعاني منها وحرمت الفريق من خدماته بالموسم الماضي.

وما زالت الإدارة الاتحادية تنتظر القرار الأخير من المدرب التشيلي خوسيه سييرا إما بالثبات على السباعي، وهم (التشيليان فيلانويفا وخمينيز، والمغربيان مروان داكوستا وكريم الأحمدي، والبرازيلي رومارينهو، والصربي بريجوفتش، والأرجنتني إيمليانو) أو الاستغناء عن أحدهما والاستفادة من خدمات الحارس البرازيلي غروهي أو التعاقد مع لاعب آخر.

من جانب آخر وصل المهاجم هارون كمارا أمس لمقر معسكر الفريق بعد تسلمه تأشيرة المغادرة للانضمام لتدريبات الفريق الإعدادية بعد أن سبقه المدافع عبدالمحسن فلاتة، وتابعا ودية الفريق الثانية أمام فريق بوري الإنجليزي بعد أن كسب الفريق الودية الأولى أمام بولتون الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين.