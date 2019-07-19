6 مميزات تجعل نيوم واجهة عالمية للرياضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - نيوم

ست مميزات جعلت منطقة نيوم تدخل على خط المنافسات العالمية حتى مع اكتمال ملامح مدينة المستقبل، من خلال منافسات وتحديات يتنافس فيها عشرات المحترفين من أندية العالم كافة، وبمميزات عدة تجعلها مؤهلة لاستضافة أقوى البطولات العالمية.

نيوم التي تستضيف هذه الأيام بطولة دولية شاطئية بمشاركة 6 منتخبات عالمية، استضافت بطولة القفز المظلي وتسلق الجبال قبل نحو ثلاثة أشهر، وتستعد لاستقبال كأس العالم الخمسين للتزلج المائي، وبطولة أخرى للرجبي والتنس.

وتسعى نيوم من خلال قطاعي الرياضة والصحة لأن تكون في مقدمة المناطق الصحية الملائمة للعيش على مستوى العالم. ويعد قطاع الرياضة أحد القطاعات الستة عشر التي ستشكل الحياة الاقتصادية في نيوم.

الموقع الاستراتيجي الذي يربط ثلاث دول تجمع أكثر من قارة المناخ المعتدل طوال العام الطبيعة الخلابة تضاريسها المتنوعة من الجبال الشاهقة والصحاري والشواطئ الممتدة ذات الرمال النقية والجزر البكر والوديان الطرق الممهدة ووجود مطار