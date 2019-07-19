شكرا لقرائتكم حسن شحاتة يكشف سيناريوهات منتخب مصر حال قيادته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر السابق أنه لن يتأخر عن تلبية طلب تولى القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة خلفا للمكسيكى أجيرى بعد خروج المنتخب الوطنى من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بدور الـ16 بهدف مقابل لا شئ .

وقال حسن شحاتة خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "تايم سبورت" إنه فى حالة توليه المهمة لن يقوم ببناء عناصر جديدة للمنتخب ولكن سوف يقوم ببعض التعديلات فقط على التشيكل المتواجد حاليا بسبب ضيق الوقت.

وأشار حسن شحاتة أن خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية كان مفاجأة كبيرة للجمهور مما أثار غضب كبير لديهم ولكن التفكير الآن يجب أن يكون فيما هو قادم من تصفيات كأس الأمم الأفريقية القادمة فى 2021 حيث أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة فى المجموعة السابعة التى تضم إلى جانب الفراعنة كلا من كينيا وتوجو وجزر القمر.