شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يحصل على استغناء بازوكا من الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم نادي الإنتاج الحربي الاستغناء الخاص باللاعب محمد عبد الرازق بازوكا بعد ضمه بشكل رسمى من الاتحاد السكندرى، ووقع اللاعب علي العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي وخالد مهدي مدير الكرة بالفريق بجانب وكيل أعماله بلال نظير.

ومن المقرر أن يسافر بازوكا مع الإنتاج الحربي لشرم الشيخ غدا السبت للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوعين هناك استعدادا للموسم الجديد ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

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وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، والنيحيرى برايت سلاس وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث"، يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة .