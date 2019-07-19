شكرا لقرائتكم الزمالك ينهى آمال الأهلي فى صفقة إمام عاشور .. صرف المقدم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنهى نادي الزمالك، آمال غريمة التقليدى النادي الأهلي، فى حسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود.
وحصل إمام عاشور، على مقدم تعاقده من نادى الزمالك بعد الحصول على توقيعه على عقود الانضمام إلى قلعة ميت عقبة خلال الفترة الأخيرة.
وكشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن مرتضى منصور رئيس النادى تحدث مع مسئولى غزل المحلة فى الساعات الماضية من أجل إنهاء الصفقة حيث يتفاوض مسئولى النادى الأبيض مع المحلة بجانب حرس الحدود لنهاية عقد الإعارة للأخير نهاية الموسم المقبل.
كما أوضح المصدر ذاته إن وسيط الصفقة محمد شيحة عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك لإتمام التفاوض مع غزل المحلة حول إتمام الصفقة وتابع نفس المصدر إن مسئولى قلعة ميت يبحثون إنهاء الصفقة خلال الفترة الجارية بعد اتفاق الزمالك مع اللاعب على كافة الأمور وتوقيعه على عقود ضمه للقلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.
كان النادي الأهلي، دخل فى مفاوضات مع إمام عاشور لكنها لم تحسم فى ظل تجميد مسئولو القلعة الحمراء المفاوضات بعد تمديد عقد استعارة رمضان صبحى، وبعد صرف الزمالك مقدم عقد اللاعب أصبح النادي الأحمر خارج المنافسة على الصفقة.
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