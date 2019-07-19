شكرا لقرائتكم مفاجأة .. الأهلي يوافق على رحيل أحمد فتحي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مفاجأة غير متوقعة، وافق مسئولو النادي الأهلي، على رحيل أحمد فتحي لاعب الفريق، وأحد القادة القدامى داخل المستطيل الأخضر، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وشهدت الفترة الماضية، ظهور اتجاه داخل النادي الأهلي، لتخفيض أعمار بعض لاعبى الفريق الكروى، والترحيب برحيل بعض الأسماء فى الميركاتو الحالى، لتجديد دماء القلعة الحمراء.

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كشف مصدر مسئول داخل الأهلي، وجود ترحيب كبير برحيل أحمد فتحى، حال تلقى اللاعب عرضا مناسب لخوض تجربة جديدة، والنادي لن يمانع ذلك شرط أن يكون هناك عرض مناسب للاعب وللقلعة الحمراء.

أضاف المصدر، أن مصير أحمد فتحي النهائي سيتم حسمه خلال الأيام القليلة القادمة، وفقا للعروض التى ستصل للنادي الأهلي بشكل رسمى سواء من أندية خارج مصر أو داخلها.