شكرا لقرائتكم خالد جلال يحشد اللاعبين قبل مواجهة الجونة بالدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد خالد جلال المدير الفنى للزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة قبل مواجهة الجونة، المقرر لها بعد غد الأحد، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

وتعاهد جميع لاعبى الزمالك لخالد جلال علي بذل أقصي الجهد من أجل الفوز باللقاء المقبل وطالبهم جلال بالتركيز في الوقت الحالي في تخطي الجونة فقط وعدم الانشغال بأي شئ سوى المباراة القادمة.

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فيما ركز اليوناني أنطونيو مدرب أحمال الزمالك خلال التدريبات مع اللاعبين اليوم على المرونة فى الحركة بالملعب والتحركات السريعة، حيث تم تخصيص فقرة لهم لذلك، من خلال ممارسة بعض التدريبات بكرة وبدون بينما خاض حراس مرمى الزمالك عماد السيد وعمر صلاح ومحمود عبد المنصف تدريبات قوية باستخدام الصدادات وذلك خلال تدريبات الفريق اليوم واطمأن أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق علي جاهزية الثلاثي بشكل كامل حيث تألقوا وظهروا بشكل مميز.

بينما أدى مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك تدريبات في صالة الجمانيزيوم بالنادي ضمن برنامج وضع له للوصول به إلى أعلى معدل بدني وذلك عقب تعافيه وعودته من جديد للفريق.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المقبلة التى ستكون بدايتها بعد غد الأحد، أمام الجونة، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب، بعدما انحصرت المنافسة بينه وبين الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة ويحتاج الفريق للفوز بالثلاث مباريات للتتويج بدرع الدورى، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.