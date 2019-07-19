شكرا لقرائتكم رسميا.. الهانى سليمان حارس مرمى سموحة فى الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح مجلس إدارة نادى سموحه برئاسه محمد فرج عامر فى انهاء التعاقد مع حارس مرمى الاتحاد السكندرى السابق لمدة 3 مواسم وخاض الحارس أولى تدريباته مع الفريق السكندرى اليوم عقب انهاء جميع الاجراءت. يذكر أن الاتحاد السكندرى قد اعطى الهانى سليمان حريه الانتقال إلى أى نادى وكان الحارس قريب من التوقيع للإسماعيلى إلا أن عماد المندوه مدرب الحراس بسموحه لعب دور كبير فى تحويل الدفة إلى النادى السكندرى.

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