شكرا لقرائتكم الزمالك يطير للجونة مساءا قبل مواجهة الأحد بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتوجه بعثة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك الى الجونة للدخول فى معسكر مغلق استعدادا للمباراة المترقبة أمام الجونة بعد غدا الأحد فى الدورى المصرى الممتاز.

وتغادر البعثة القاهرة في العاشرة من مساء اليوم عبر رحلة طيران داخلية، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة فريق الجونة.

Advertisements

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه مساء غداً السبت في الجونة استعدادا للقاء ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات المقبلة التى ستكون بدايتها بعد غد الأحد، أمام الجونة، ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

وانحصرت المنافسة بين الزمالك وبين الأهلى على لقب الدورى هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة ويحتاج الفريق الأبيض للفوز بالثلاث مباريات للتتويج بدرع الدورى، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض.