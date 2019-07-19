شكرا لقرائتكم كونتي: النادي كان واضحاً.. إيكاردي وناينغولان خارج حساباتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إنه أخرج المهاجم ماورو إيكاردي ولاعب الوسط راديا ناينغولان من حساباته في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويلتقي كونتي، المكلف بإحياء إنتر ميلان الذي لم يتوج بلقب كبير منذ ثماني سنوات، مع مانشستر يونايتد وديا يوم السبت في سنغافورة ضمن كأس الأبطال الدولية.

وذكرت تقارير صحافية أن الأرجنتيني إيكاردي ترك مقر تدريبات فريقه في سويسرا الأسبوع الماضي.

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وأبلغ كونتي الصحافيين "كان النادي واضحا جدا وأخبر إيكاردي بأنه خارج المشروع وهذا هو الواقع. ترك النادي" وينطبق نفس الأمر على ناينغولان. ولم يخف كونتي رغبته في ضم روميلو لوكاكو مهاجم يونايتد. وأضاف "ليس من السهل اللعب بدون مهاجم في بداية الموسم كما هو الحال الآن. سوق الانتقالات لا يزال مفتوحا وليس سهلا اللعب ضد أندية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد بدون مهاجمين".

وبدا محبطا من إدارة إنتر ميلان قائلا إن النادي "متأخر قليلا" في فترة الانتقالات الحالية.

وضم النادي الجناح فالنتينو لازارو من هيرتا برلين ولاعب الوسط نيكولو باريلا من كالياري بجانب مدافع أوروغواي دييغو غودين من أتلتيكو مدريد.