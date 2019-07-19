نادي الإسماعيلي يستقر تامر موسى لحضور قرعة البطولة العربية

استقر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، على سفر تامر موسى وهو عضو المجلس للمغرب لحضور قرعة البطولة العربية ممثلا عن الدراويش والمقرر لها يوم السبت المقبل، وطلال الشيخ نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم كشف أن اختيار الإسماعيلي للمشاركة في البطولة العربية للعام الثاني على التوالي نظراً لقيمته الكبرى، وحجم جماهيريته العريضة في كل ربوع الوطن العربي.

كما أن طلال الشيخ أضاف في تصريحات صحيفة بأن نادي الإسماعيلي يحمل تاريخاً كبيراً سواء كان على الصعيد القاري أو المحلي لذا نسعد كثيراً بتواجده في البطولة، كما أن الشيخ أشار إلى أنه تم عرض على مسئولي الإسماعيلي النظام الجديد الخاص بالنسخة الجديدة للبطولة وذلك بعد إجراء الكثير من التعديلات التي تزيد من قوة المنافسة.